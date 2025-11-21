Ubisoft conferma la chiusura dell'accordo con Tencent, nuovo modello di business sarà annunciato a gennaio 2026

HQ

Abbiamo aspettato quella che sembra un'eternità che Ubisoft rilasciasse finalmente il suo rapporto finanziario, e ora che l'ha fatto, abbiamo molti dettagli da esaminare. Sembra che la prima metà dell'anno fiscale 2025/26 non sia stata poi così male per l'editore di Assassin's Creed, che ha registrato un aumento del 20% su base annua per le prenotazioni nette durante il semestre. Inoltre, più avanti abbiamo ricevuto alcuni dettagli sull'accordo con Tencent, annunciato all'inizio di quest'anno.

I dettagli di quell'accordo sono stati finalizzati e si prevede che si concluderà nei prossimi giorni. Questo significa che Ubisoft andrà avanti con la creazione dei nuovi Vantage Studios, che avranno il controllo dei suoi franchise principali in Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six e Far Cry.

Questo comporterà la creazione di nuove Case Creative, la prima delle quali opererà secondo tre principi guida, secondo i documenti finanziari. Queste sono "Autonomia, Focus e Centricità sul Giocatore." Nuovi team di leadership stanno venendo formati per queste grandi franchigie, che includeranno nuovi Capo delle Franchigie che probabilmente saranno annunciati all'inizio del prossimo anno.

Diciamo all'inizio del prossimo anno perché è allora che Ubisoft dice che presenterà un nuovo modello operativo. A gennaio 2026 ascolteremo ulteriori dettagli sul nuovo modello operativo "costruito attorno alle Creative Houses, unità di business indipendenti con l'obiettivo di promuovere una visione creativa più forte, maggiore concentrazione, efficienza, autonomia e responsabilità."

Grazie all'accordo con Tencent, Ubisoft è stata rafforzata da una discreta somma di liquidità, la maggior parte dei quali ha utilizzato per il bilancio, a quanto pare. Altrove, vediamo che le riduzioni dei costi di Ubisoft stanno andando bene, anche se sono state a scapito di licenziamenti e tagli di posti di lavoro. Solo il tempo dirà se questo sarà il momento in cui Ubisoft cambierà la propria nave dopo un paio d'anni difficili.