Ubisoft conferma la modalità offline per The Crew 2 e The Crew Motorfest è in fase di sviluppo

L'anno scorso, The Crew è stato chiuso con grande dolore e frustrazione di molti, scatenando massicce proteste da parte dei fan e riaccendendo il dibattito su chi possieda effettivamente un gioco acquistato. Molti giocatori si sono sentiti derubati e hanno finito per avviare una causa contro Ubisoft, che ancora oggi insiste sul fatto che i giocatori non possiedono effettivamente i loro giochi.

Tuttavia, nel settembre dello scorso anno, Ubisoft ha promesso di aggiungere modalità offline sia a The Crew 2 che a The Crew Motorfest - e poi in pratica è rimasto in silenzio radio su tutta la faccenda... fino a ieri. In un nuovo video, Ubisoft ha finalmente confermato che stanno lavorando alle modalità offline per questi titoli e che un numero selezionato di giocatori avrà la possibilità di testare la funzione il 30 aprile prima del lancio ufficiale.

La fase di test sarà inizialmente solo per PC, ma una volta pronta per la prima serata, verrà distribuita su tutte le piattaforme. La modalità offline per The Crew 2 dovrebbe essere rilasciata prima della fine dell'anno, mentre il Crew Motorfest richiederà un po' più di tempo. Ad ogni modo, sembra che Ubisoft abbia intenzione di mantenere la promessa per una volta.

