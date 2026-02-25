Ubisoft conferma l'uscita del direttore creativo di Assassin's Creed Hexe

HQ

Ubisoft continua a scuotere la propria organizzazione, ed è ora chiaro che la prossima persona a essere licenziata sarà Clint Hocking, direttore creativo del prossimo Assassin's Creed Hexe. Ciò è stato confermato da un portavoce di Ubisoft, che sottolinea anche che lo sviluppo di Hexe continuerà come al solito e che un team esperto continuerà a lavorare sul progetto, descritto come uno dei capitoli più unici della serie fino ad oggi.

"Ringraziamo sinceramente [Clint] per la sua visione, i contributi creativi e la dedizione nel corso degli anni, e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo,"

Il ruolo di Hocking è ora assunto da Jean Guesdon, il nuovo responsabile dei contenuti del marchio Assassin's Creed. Guesdon non è affatto un nome sconosciuto ed è stato in precedenza direttore creativo sia di Assassin's Creed IV: Black Flag che di Assassin's Creed Origins, due dei giochi più acclamati della serie.

Hocking stesso ha una lunga storia in Ubisoft e ha precedentemente guidato lo sviluppo di Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory e Watch Dogs: Legion, tra gli altri. Quale sarà il suo prossimo passo non è ancora chiaro, ma gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

