Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Ubisoft conferma l'uscita del direttore creativo di Assassin's Creed Hexe

Il direttore creativo Clint Hocking ha ora lasciato l'azienda, lasciando il prossimo Assassin's Creed Hexe in nuove mani.

HQ

Ubisoft continua a scuotere la propria organizzazione, ed è ora chiaro che la prossima persona a essere licenziata sarà Clint Hocking, direttore creativo del prossimo Assassin's Creed Hexe. Ciò è stato confermato da un portavoce di Ubisoft, che sottolinea anche che lo sviluppo di Hexe continuerà come al solito e che un team esperto continuerà a lavorare sul progetto, descritto come uno dei capitoli più unici della serie fino ad oggi.

"Ringraziamo sinceramente [Clint] per la sua visione, i contributi creativi e la dedizione nel corso degli anni, e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo,"

Il ruolo di Hocking è ora assunto da Jean Guesdon, il nuovo responsabile dei contenuti del marchio Assassin's Creed. Guesdon non è affatto un nome sconosciuto ed è stato in precedenza direttore creativo sia di Assassin's Creed IV: Black Flag che di Assassin's Creed Origins, due dei giochi più acclamati della serie.

Hocking stesso ha una lunga storia in Ubisoft e ha precedentemente guidato lo sviluppo di Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory e Watch Dogs: Legion, tra gli altri. Quale sarà il suo prossimo passo non è ancora chiaro, ma gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

Non vedi l'ora di Hexe?

Ubisoft conferma l'uscita del direttore creativo di Assassin's Creed Hexe


Caricamento del prossimo contenuto