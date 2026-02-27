Ubisoft è "allergica" alla creazione di nuovi giochi, secondo l'ex regista di Assassin's Creed e Far Cry

HQ

Può sembrare difficile da credere per voi giovani, ma c'è stato un tempo prima di Assassin's Creed e Far Cry. Un'epoca in cui quei giochi erano del tutto nuovi per noi. Che concetti originali sembravano, e ora sono i pilastri del franchise di Ubisoft, insieme a Rainbox Six. Negli ultimi anni, abbiamo visto Ubi restare più vicina ai suoi franchise principali, cosa che un ex regista di Far Cry e Assassin's Creed ritiene sia la chiave della sua rovina.

Parlando con PC Gamer, Alex Hutchinson, direttore creativo di Assassin's Creed III e Far Cry 4, ha spiegato come siano coinvolti diversi fattori, ma la mancanza di nuove IP sembra causare un calo di talenti in Ubisoft.

"Peccato. Penso che siano successe molte cose. Lo stile di sviluppo che abbiamo introdotto era la capacità di gestire grandi team permettendo loro di essere gruppi individuali con la proprietà di una propria cosa, per permetterci di realizzare giochi più grandi più velocemente. Ma poi penso che con il recente boom, ci sia stato uno strano boom di cinque anni nel private equity e negli investimenti da parte di persone che non avevamo mai visto prima. Quindi molti senior hanno lasciato Ubisoft e hanno avviato studi o si sono spaccati. Quindi c'è stata questa perdita di talento," ha detto.

Con Ubisoft che riesce a realizzare grandi giochi rapidamente grazie al suo enorme numero di sviluppatori, ci si sarebbe aspettati che emergessero altri franchise, ma in realtà è stato il contrario, ultimamente. "Hanno sempre avuto una storia di sequelizzare i franchise, ma anche di avere qualche novità in arrivo. Sono diventati molto allergici alle novità, e così hanno ucciso molte delle nostre idee, come quando lavoravo a Pioneer. Non avevano nulla di nuovo da portare da parte," continuò Hutchinson.

Hutchinson ha lasciato Ubisoft nel 2017 per fondare Typhoon Studios. Storie come la sua stanno emergendo in tutto il settore, mostrando il talento che Ubi ha perso. Dobbiamo ricordarvi che il direttore di Clair Obscur: Expedition 33 ha lasciato Ubisoft per diventare il gioco dell'anno 2025?