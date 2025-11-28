Ubisoft ha fatto di tutto con il porting Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2

HQ

Sappiamo da un po' che Assassin's Creed Shadows sarebbe arrivato su Nintendo Switch 2 prima di Natale. Ora sappiamo che arriverà il 2 dicembre (martedì prossimo), e arriverà con una versione che, nelle parole del programmatore capo del progetto in Ubisoft, Bruno, è stata "una delle sfide più difficili, ma anche più gratificanti che abbia mai affrontato."

Ora lo sviluppatore ha condiviso ulteriori dettagli su questa versione in un ampio articolo sul sito ufficiale, e tra le altre cose abbiamo la conferma che AC Shadows su Switch 2 avrà DLSS, HDR nella versione Dock e VRR migliorato per la modalità portatile. Sul lato specifico, ci saranno menu e mappe per la navigazione che sfruttano la funzionalità touch dello schermo di Switch 2. Sarà anche un buon modo per muoversi e gestire potenziamenti e decorazioni nel rifugio.

Infine, è stato confermato che la versione di lancio includerà tutti i contenuti rilasciati finora per il gioco, ad eccezione dell'espansione Claws of Awaji, che arriverà (grazie, Nintendoeverything) a febbraio 2026.

Considerando l'ottimo lavoro che Ubisoft sta facendo con i loro porting per Nintendo Switch 2, come Star Wars Outlaws, darai una possibilità a Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2?