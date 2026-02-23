Ubisoft ha in lavorazione "diversi" giochi di Assassin's Creed e due progetti Far Cry "molto promettenti"

HQ

Si potrebbe pensare che, con i recenti licenziamenti e le cancellazioni di diversi progetti in fase di sviluppo, il pipeline di Ubisoft sia un po' limitato e grave. Secondo il CEO Yves Guillemot, per alcune delle franchigie chiave e di grande scala questo è tutt'altro che così.

Parlando con Variety, Guillemot ha espresso che tra i neocostituiti Vantage Studios, che sovrintendono ai grandi franchise che compongono il tesoro di proprietà intellettuale di Ubisoft, ci sono in realtà " diversi" titoli di Assassin's Creed in lavorazione, distribuiti sia in single-player che multiplayer.

A partire da questo c'è una conferma diretta che non solo uno, ma due giochi Far Cry "molto promettenti " sono in produzione, senza ulteriori dettagli a riguardo.

Quindi questi sono due dei franchise chiave, ma che dire di Rainbow Six? Guillemot in realtà non ha condiviso molto su questa serie, solo che Rainbow Six riesce a portare fino a 2,5 milioni di giocatori al giorno, dimostrando che l'interesse per progetti in corso come Siege X è ancora immensamente alto.

Quale progetto Ubisoft in arrivo ti entusiasma di più?