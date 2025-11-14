Ubisoft interrompe il trading azionario dopo il ritardo del rapporto sugli utili per "limitare la speculazione non necessaria"

HQ

Pochi minuti prima che Ubisoft rivelasse i risultati finanziari della prima metà dell'anno fiscale 2025/26, la pubblicazione del documento è stata ritardata e anche il trading di azioni Ubisoft è stato interrotto fino alla pubblicazione dei risultati. Sebbene ciò abbia portato a speculazioni selvagge di per sé, secondo il direttore finanziario di Ubisoft Frederick Duguet, la pausa sul trading è stata fatta per limitarla.

In un'e-mail interna fornita a Insider Gaming, otteniamo una spiegazione più approfondita di ciò che è successo. "Volevo farvi sapere che ci stiamo prendendo più tempo per finalizzare la chiusura del semestre e, di conseguenza, pubblicheremo i risultati degli utili del primo semestre nei prossimi giorni invece che stasera", Il messaggio di Duguet recita.

"A causa delle normative legali, non possiamo condividere ulteriori informazioni con voi in questo momento. Per limitare la speculazione inutile e la volatilità del mercato durante questo breve ritardo, abbiamo chiesto a Euronext di sospendere il trading delle nostre azioni fino all'annuncio dei risultati. Sappiamo che questo probabilmente solleverà interrogativi e stimolerà la copertura mediatica. Incoraggio tutti voi ad ascoltare la teleconferenza - che sarà disponibile nella sezione Investitori del nostro sito - subito dopo la pubblicazione dei risultati, in modo da avere una visione più dettagliata dei nostri guadagni".

Dovremo vedere come saranno le finanze di Ubisoft nei prossimi giorni, ma in questo momento le cose sembrano ancora incerte per il creatore di Assassin's Creed. Anche se il trading azionario è stato interrotto per evitare speculazioni, le persone si chiedono ancora cosa stia succedendo dietro le quinte.