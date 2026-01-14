Ubisoft licenziando 55 dipendenti presso Massive Entertainment e Ubisoft Stoccolma

HQ

Ubisoft ha annunciato licenziamenti presso il suo studio di Stoccolma e Massive Entertainment, un altro sviluppatore svedese, poiché le misure di taglio dei costi continueranno da parte dell'editore. Questo segna il secondo giro di tagli di Ubisoft quest'anno, dopo che aveva chiuso Ubisoft Halifax la settimana precedente.

Questo arriva tramite Gamesindustry.biz, che ha ottenuto un'email interna in cui affermava che le perdite di lavoro non erano legate alle prestazioni. Le indicazioni per gli studi "rimangono invariate", secondo l'email, il che significa che i progetti su cui entrambi gli studi stanno lavorando non cambieranno. Nell'email viene anche menzionato che c'è un prossimo "progetto tecnologico innovativo", che sarà fondamentale per il motore di gioco Snowdrop, utilizzato da anni in diversi importanti titoli Ubisoft.

Mentre i tagli ai costi di Ubisoft persistono e sempre più persone continuano a perdere il lavoro, è difficile non chiedersi a che punto l'azienda potrà rimettere in sesto la situazione. Speriamo che qualche titolo di successo nelle sue principali serie possa riportare la magia, anche solo per il bene delle decine di persone che si chiedono se saranno i prossimi a essere in taglio.