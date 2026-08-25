Ubisoft presenta Rainbow 6: Tactics
La formula classica ha ricevuto una svolta inaspettata.
Sono tempi emozionanti. Con Rainbow Six: Siege, Ubisoft ha dimostrato di poter creare modalità multiplayer dipendenti e competitive. Questo nuovo titolo aggiunge una leggera svolta al nome e fonde elementi tattici basati su round con questa serie di giochi che parla di una task force militare antiterrorismo. Se ti piace XCOM e vuoi provare qualcosa in stile Gears Tactics, questo potrebbe fare al caso tuo. Presenterà:
Se vuoi vederla in azione, guarda il video qui sotto. Il titolo è previsto per il lancio nel 2027 su PS5, Xbox Series S/X, GeForce Now, Blacknut e PC. Puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri su Epic Games e Steam subito.