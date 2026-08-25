Ubisoft presenta Rainbow 6: Tactics

Sono tempi emozionanti. Con Rainbow Six: Siege, Ubisoft ha dimostrato di poter creare modalità multiplayer dipendenti e competitive. Questo nuovo titolo aggiunge una leggera svolta al nome e fonde elementi tattici basati su round con questa serie di giochi che parla di una task force militare antiterrorismo. Se ti piace XCOM e vuoi provare qualcosa in stile Gears Tactics, questo potrebbe fare al caso tuo. Presenterà:



15 Operatori, ognuno con abilità uniche, gadget specializzati e alberi delle abilità distinti



Tipi di missione distinti, tra cui Salvataggio Ostaggi, Smaltimento Bombe ed Eliminazione di Bersagli



Oltre 45 sedi diverse in tutto il mondo



Se vuoi vederla in azione, guarda il video qui sotto. Il titolo è previsto per il lancio nel 2027 su PS5, Xbox Series S/X, GeForce Now, Blacknut e PC. Puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri su Epic Games e Steam subito.

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