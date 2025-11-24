Ubisoft presenta Teammates, il suo primo progetto giocabile di IA generativa

HQ

Ubisoft sta attraversando uno dei periodi più volatili della sua storia. Dopo una crisi finanziaria che quasi l'ha cancellata dalla mappa e una successiva ristrutturazione di tutti i suoi asset in diverse controllate, grazie all'accordo firmato con il colosso cinese Tencent, ha ora annunciato i suoi prossimi passi esplorando il futuro del gaming. Un futuro in cui l'azienda sta esplorando lo sviluppo attraverso l'IA generativa.

In effetti, questo non è il primo progetto di Ubisoft a sfruttare questa tecnologia. L'anno scorso ha presentato un prototipo chiamato Neo NPC, che presentava abilità cognitive e linguistiche progettate per creare personaggi, ma l'ambiente rimaneva statico. Da Neo NPC hanno preso il modello e l'hanno ampliato in un'esperienza sparatutto in prima persona in uno stato "giocabile". Teammates, come viene ora chiamato, è "uno sparatutto in prima persona, con nuove funzionalità avanzate di intelligenza artificiale che permettono loro di rispondere dinamicamente ai comandi vocali in tempo reale, adattando il loro comportamento a ogni situazione e mostrando personalità distinte nel farlo". O in altre parole, un gioco in cui puoi effettivamente comandare un'intera squadra sotto il tuo comando.

Infatti, il comunicato stampa afferma che la tecnologia proprietaria di Ubisoft con cui hanno sviluppato i Teammates è anche in grado di interpretare l'intento e il tono di voce dei giocatori umani. "Si tratta di sperimentare modi completamente nuovi di creare storie interattive", ha detto Virginie Mosser, Narrative Director del progetto di Ubisoft. "Il nostro ruolo è dare significato all'IA, narrazione, assicurarci che la logica non sostituisca l'anima. Abbiamo progettato i Teammates per lasciare spazio alla creatività dei giocatori, trovando un equilibrio tra emozione e imprevedibilità.

Per ora, il prototipo Teammates può essere giocato solo da un numero limitato di partecipanti in una beta chiusa, che forniranno feedback su come questi sistemi funzionano in scenari reali di gioco.

