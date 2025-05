Ubisoft privilegia la qualità, diverse uscite rinviate

HQ

Molti dei progetti attualmente in corso di Ubisoft subiranno ritardi. Questo è stato annunciato oggi in relazione all'ultimo rapporto trimestrale, che include titoli come Assassin's Creed, Far Cry e (presumibilmente) Splinter Cell. Sottolinea che si tratta di una scelta deliberata per dare agli sviluppatori più tempo per perfezionare e migliorare i giochi, nonché per fornire ai consumatori un'esperienza più raffinata.

Durante il rapporto ha detto:

"Il gruppo ha deciso di fornire ulteriore tempo di sviluppo ad alcune delle sue produzioni più grandi".

Ubisoft certamente non ha specificato esattamente quali giochi sono effettivamente interessati, ma come ho detto, quanto sopra è un'ipotesi plausibile e questo fa parte di una serie di cambiamenti organizzativi. Non ultima la collaborazione con Tencent e una maggiore attenzione ai loro franchise più venduti.

