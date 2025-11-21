Ubisoft riafferma che Prince of Persia: The Sands of Time Remake sarà rilasciata in questo anno finanziario

HQ

Ubisoft ha confermato ancora una volta che il Prince of Persia: The Sands of Time Remake uscirà in questo anno finanziario, nonostante non abbiamo visto quasi nulla dal progetto a parte nuove rivelazioni e conferme extra che arriverà ancora presto.

Questo deriva dall'ultimo rapporto sugli utili finanziari di Ubisoft, dove ci viene detto che "Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence e un

titoli non annunciati sono previsti per il quarto trimestre" di questo anno finanziario.

Ovviamente, il quarto trimestre di questo anno finanziario ci porta alla fine di marzo 2026, quindi c'è ancora tempo per sentire parlare di Prince of Persia: The Sands of Time Remake e ottenere una data di rilascio, ma non ce n'è molta. Da quello che sentiamo, sarà menzionato ai Game Awards, ma dovrà essere una vetrina piuttosto significativa se vogliamo credere che questo gioco sia improvvisamente pronto per il lancio tra qualche mese.

Che ne pensi? Ubisoft può consegnare Prince of Persia: The Sands of Time Remake in tempo?