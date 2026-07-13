Ubisoft: "Rilasciare un gioco troppo tardi può ostacolarne il successo"

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Per molto tempo si è parlato molto di sviluppatori e publisher che rilasciano giochi prima che siano finiti, trasformando istantaneamente noi giocatori in una sorta di beta tester involontari. Ora, però, Ubisoft (tramite Game File) sottolinea nel suo rapporto annuale che c'è anche un altro problema all'estremo opposto: rilasciare i giochi troppo tardi.

Come tutti sappiamo, non è raro che i giochi vengano ritardati e prolungati così a lungo da sembrare già un po' datati al momento del lancio. È proprio questo che viene sottolineato ora, e scrivono che "rilasciare un gioco troppo tardi – quando l'attesa del mercato è diminuita e non soddisfa più gli standard di mercato in un ambiente altamente competitivo – può anche ostacolarne il successo."

Non è chiaro a quali giochi si riferisca Ubisoft, ma l'azienda ha avuto la sua buona dose di titoli in ritardo a lungo (non ultimo Beyond Good and Evil 2), ed è certamente interessante che questo sia considerato un problema abbastanza significativo da essere affrontato in un rapporto annuale.