Ubisoft sorprende con nuovi contenuti gratuiti di Mirage

Buone notizie per chiunque si sia divertito - o stia ancora giocando - l'ormai due anni Assassin's Creed Mirage. Un nuovo capitolo è in arrivo, che ci porterà nella storica città di AlUla a Medina, e uscirà entro la fine dell'anno. L'espansione sarà completamente gratuita e, insieme ad essa, anche il gioco base riceverà una serie di miglioramenti.

L'annuncio è arrivato subito dopo la conclusione della Gamescom e, sebbene sia una piacevole sorpresa, le speculazioni sui nuovi contenuti di Mirage circolano da un po' di tempo. All'inizio di questa primavera, il quotidiano francese Les Echoes ha riferito di una potenziale connessione tra Ubisoft e il controverso Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita.

Il fatto che AlUla stia entrando a far parte dell'universo di Assassin's Creed sembra una scelta naturale. Il luogo è elencato come patrimonio mondiale dell'UNESCO e, con le sue spettacolari formazioni rocciose, sembra fatto su misura per l'arrampicata, l'esplorazione e il parkour in stile Assassin's Creed.

L'unica domanda che rimane: giocherai quando verrà lanciato entro la fine dell'anno?