Ubisoft sostiene che i giocatori non possiedono i loro giochi

HQ

Nell'era del live-service e del dominio digitale, i giochi possono andare e venire in un batter d'occhio. Quando una volta possedevi un gioco per tutta la vita, purché la tua console e il tuo disco funzionassero, sembra che quei giorni siano finiti.

Come notato da Polygon, un recente caso giudiziario che coinvolge due giocatori di The Crew che hanno presentato una denuncia contro Ubisoft per aver chiuso il gioco l'anno scorso ha visto lo sviluppatore e l'editore sostenere che i giocatori non hanno "accesso illimitato al gioco".

"L'essenza della denuncia dei querelanti è che Ubisoft avrebbe indotto in errore gli acquirenti del suo videogiocoThe Crew facendogli credere che stessero acquistando diritti di proprietà illimitati sul gioco, piuttosto che una licenza limitata per accedere al gioco. Ma la realtà è che i consumatori hanno ricevuto il beneficio del loro affare e sono stati esplicitamente informati, al momento dell'acquisto, che stavano acquistando una licenza", si legge in una dichiarazione degli avvocati di Ubisoft.

Attualmente, Ubisoft ha presentato una mozione per archiviare il caso. Se ciò fallisce, c'è la possibilità che si passi al processo.