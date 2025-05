Ubisoft sta realizzando un film Riders Republic

HQ

Ubisoft si sta cimentando in un adattamento per il grande schermo di uno dei suoi franchise principali. No, non stiamo parlando di Assassin's Creed o Far Cry, Splinter Cell o Rayman, Prince of Persia o Watch Dogs, nemmeno Rainbow Six... Il gioco che questa volta sarà adattato in un film è Riders Republic.

Esatto, il titolo di sport estremi open-world è destinato a essere trasformato in un film live-action sia da Ubisoft Film & Television che da Gaumont. Sarà ambientato sulle Alpi, offrirà un sacco di acrobazie impressionanti, sarà scolpito dalla visione del duoBad Boys for Life di registi Adil El Arbi eBad Boys: Ride or Die Bilall Fallah e scritto da Noé Debré diStillwater.

Nell'articolo di annuncio, Ubisoft spiega: "Ambientato sui pendii innevati delle Alpi, il film offrirà brividi, umorismo e acrobazie spettacolari senza sosta. Riders Republic è diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life, Bad Boys: Ride or Die) con Noé Debré (Dheepan - Palma d'Oro al 68° Festival di Cannes, Stillwater, The World Is Yours) che traccia la storia.

In caso contrario, Ubisoft ha sfruttato questa opportunità per affermare che Riders Republic ha superato i 10 milioni di giocatori e che ci sono ancora grandi piani per il gioco dopo il suo ultimo aggiornamento nel marzo 2025.