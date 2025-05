Ubisoft sta suggerendo qualcosa relativo a Splinter Cell

HQ

Questa settimana sono stati svelati i 60+ produttori di periferiche, sviluppatori, editori e altro ancora che parteciperanno al Summer Game Fest di quest'anno (alle 23:00 CET di venerdì 6 giugno). Era una lista enorme che includeva praticamente tutti i grandi nomi, compresi i tre produttori di console, ma mancava un gigante...

Stiamo parlando di Ubisoft, che a quanto pare non ci sarà quest'anno, e che non sembra avere nemmeno un loro evento. Ciò non significa necessariamente che rimarremo senza i loro giochi, perché senza preavviso il loro account Threads ha appena pubblicato una foto di Sam Fisher con una grafica chiaramente aggiornata (rispetto all'originale).

Sappiamo che Ubisoft sta lavorando a un remake del primissimo Splinter Cell, di cui abbiamo effettivamente visto alcuni concept art sin dal suo annuncio nel 2021. E forse ora è il momento di un'apparizione ufficiale in qualche forma, poiché è difficile interpretare il loro post criptico in altro modo considerando la tempistica.

Dal momento che Ubisoft non parteciperà al Summer Game Fest, la nostra ipotesi migliore è che Sam Fisher apparirà all'Xbox Games Showcase questa domenica 8 giugno, quando l'evento prenderà il via alle 19:00 CET. Il primo Splinter Cell era un'esclusiva Xbox e da allora la serie è stata spesso associata a Xbox.

Tuttavia, si dice che sia Nintendo che Sony abbiano in programma i propri eventi nel prossimo futuro e, se si rivelasse vero, potrebbe apparire anche lì.

Prima di avere notizie ufficiali su cosa si tratta, cosa pensi che Ubisoft stia cercando di implicare con il post?