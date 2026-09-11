Ubisoft sta valutando di rendere il lancio dei suoi giochi su Steam meno complicato

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Ubisoft ha rivelato che sta iniziando a esplorare il lanciare i suoi giochi su Steam meno complicato. In un post sul blog, il colosso francese del gaming ha annunciato che è in fase di implementazione un nuovo "Ubisoft Connect Services Steam tool" che dovrebbe permettere di sfruttare le funzionalità offerte dai giochi Ubisoft su Steam senza dover installare o lanciare il PC Ubisoft Connect.

Il primo gioco a testare queste acque è stato Prince of Persia: The Lost Crown, ma Ubisoft ha promesso che il sistema "evolverà progressivamente e sarà distribuito in altri giochi Ubisoft su Steam in futuro."

Allo stesso modo, per quanto riguarda ciò che Ubisoft spera di ottenere con questo sistema, ha detto direttamente che si tratta di un "primo passo verso un'esperienza di lancio su Steam più fluida e snella" e che c'è un "obiettivo di offrire le funzionalità e i servizi che i giocatori usano e si aspettano, rendendo l'esperienza Steam il più fluida possibile."

Questo ti incoraggerà a prendere più giochi Ubisoft tramite Steam?