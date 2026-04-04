Ubisoft su The Division Resurgence: "You non serve essere fan per godermelo"

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Questa settimana, un nuovo capitolo nell'universo di The Division è arrivato, quando The Division Resurgence è stato lanciato su piattaforme iOS e Android il 31 marzo. Pur avendo già recensito il gioco e condiviso le nostre riflessioni dedicate e complete sull'esperienza più ampia, abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare con Ubisoft per saperne di più sul gioco e su come intende attirare i giocatori a partecipare.

Durante un'intervista in cui abbiamo parlato con il produttore Pierre-Hughes Puechlong, abbiamo chiesto della trama del gioco e di cosa i fan devono sapere per poterlo godere al meglio.

"Beh, la parte bella di The Division Resurgence è che se sei un fan, non ti perderai. La partita si svolge per la maggior parte tra gli eventi di TD1 e TD2. Quindi è un'esperienza canonica. Fa parte della storia complessiva di The Division. Ma se non sei un fan, se è la tua prima volta, sei più che benvenuto. Non serve essere un fan per goderla.

"Comunque, che tu sia un fan o meno, quando inizi il gioco nei primi secondi, la prima cosa è che dovrai fare un piccolo campo di addestramento per assicurarti che, come agente della Divisione, tu sappia come sparare, sai come accucciarti, sai come metterti al riparo, E sai come prendere i tuoi segni e assicurarti di controllare tutto. E in generale, come fan di The Division, avrai anche l'opportunità di riconnetterti con alcuni degli elementi che conosci. Ma di nuovo, non devi farlo. Non serve conoscere The Division per godertela."

Quindi, sebbene il gioco sia un passo ideale per i fan di The Division che attendono con impazienza l'arrivo di The Division 3, è anche un ottimo punto di partenza per chi non conosce la serie e cerca una nuova esperienza di looter-shooter da godersi mentre è in movimento.

Guarda qui sotto l'intervista completa con Puechlong.