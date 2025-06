Ubisoft sulla modifica dei caratteri di Rainbow Six: Siege X per Dual Front: "Alcuni di loro hanno bisogno di cambiamenti drastici"

HQ

Con Rainbow Six: Siege X che farà il suo grande arrivo la prossima settimana, il 10 giugno, una delle principali aggiunte al gioco che molti conosceranno è la nuova modalità Dual Front. Si tratta di un'alternativa 6v6 che scambia il tipico formato Attacker contro Defender per un nuovo stile in cui due squadre competono in un'attività simile al tiro alla fune che non è suddivisa in round definiti. In sostanza, ora è possibile utilizzare un Defender Operator per passare all'offensiva, e viceversa con Attackers, ma sicuramente questo significava un po' di lavoro dietro le quinte per garantire che questi personaggi potessero interpretare ruoli più versatili?

Questa è esattamente la domanda che ho posto al direttore creativo Alexander Karpazis, dove mi è stato detto quanto segue nell'intervista qui sotto (che ha i sottotitoli localizzati):

"Oh, nemmeno un po'... Avevano bisogno di... Alcuni di essi necessitano di cambiamenti drastici, ed è per questo che non sono nella prima versione di Dual Front.

"Abbiamo un roster di 35 operatori tra cui scegliere, e adoriamo il nuovo gioco che si ottiene quando si prende un attaccante e lo si mette in una situazione di difensore, o un difensore e lo si mette in una situazione di attaccante. Questo è ciò che lo fa sembrare ancora Siege, ma davvero fresco. Nuove strategie che stai abbinando ad altri operatori che non avresti mai pensato di poter fare prima.

"Ma abbiamo alcuni operatori che hanno bisogno di cambiamenti, specialmente quelli che hanno capacità globali. Hai il tuo Leone e il tuo Dokkaebi. Semplicemente non funzionano su una mappa 6v6 di quella scala. Quindi ci stiamo prendendo un po' di tempo in più per metterli a punto.

"Dual Front vede anche un po' di aggiustamento con la frequenza con cui puoi usare il tuo gadget o le tue abilità. Quindi abbiamo dovuto apportare alcune piccole modifiche al bilanciamento. E ce ne sono alcuni che ne avranno bisogno di ancora più grandi in futuro. Ma stanno arrivando".

Sulla base di ciò, ho anche chiesto a Karpazis se l'arrivo di Dual Front influenzerà il modo in cui Operators saranno fondamentalmente progettati in futuro. La sua risposta piacerà sicuramente ai fan di lunga data e ai fan più accaniti Siege.

"Ad essere onesti al 100%, non volevamo mettere quel tipo di responsabilità sul team che crea nuovi operatori. Prima di tutto, hanno un lavoro molto complesso in questo momento introducendo un nuovo operatore che è eccitante, divertente da giocare e funziona con tutti gli altri operatori nella nostra modalità di gioco 5v5 principale.

"Detto questo, vogliamo provare a introdurre il nuovo operatore in Dual Front il prima possibile. E quindi spingeremo per questo. È un ulteriore livello di complessità per il team, ma in realtà hanno affrontato la sfida molto bene".

Restate sintonizzati per le nostre opinioni complete su Rainbow Six: Siege X, in linea con il suo lancio la prossima settimana.