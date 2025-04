Ubisoft svela i piani per il secondo anno di Skull and Bones

HQ

Nonostante le recensioni mediocri o negative, il gioco di pirati open-world di Ubisoft Skull and Bones è effettivamente riuscito a rimanere in giro e apparentemente continua ad attirare fan, tanto che è stato appena rivelato un intero secondo anno di contenuti per il gioco.

Presentata durante il Skull and Bones Year 2 Showcase, questa lista di aggiunte annuali arriverà ancora una volta in una delle quattro nuove stagioni che debutteranno entro i prossimi 12 mesi. Per quanto riguarda ciò che ciascuno offrirà ai giocatori, puoi vedere un riepilogo e la tabella di marcia ufficiale di seguito.

Stagione 1: Ascesa nel caos



Nuovi e più impegnativi livelli mondiali



Sistemi di ascensione degli oggetti per migliorare ulteriormente il tuo equipaggiamento



Modalità PvP Death Tides



Stagione 2: Giuramenti di guerra



Evento della fazione Acque contese, in cui i giocatori devono scegliere una parte da sostenere



Nuova grande nave da guadagnare e padroneggiare



Megafort da conquistare



Stagione 3: Coraggio e gloria



Sistema di reputazione aggiuntivo per sviluppare nuove alleanze



Introduzione del sistema degli ufficiali di equipaggio



Il combattimento terrestre diventa una realtà



Stagione 4: L'occhio della bestia



Sistema di controllo territoriale che vede i giocatori conquistare e difendere porzioni della mappa



Nuova grande nave



Bestia kraken da cacciare (e probabilmente da cui essere affondato...)



Ci sono ancora più modifiche e aggiunte pianificate in ciascuna delle stagioni, ad esempio nella Stagione 1, che include anche una nuova nave, un nuovo animale domestico, varie modifiche al bilanciamento, più compiti e sfide da affrontare e altro ancora. Per saperne di più, consultate le note sulla patch della Stagione 2 dell'Anno 1.

Altrimenti, con l'anno 2 già qui, dai un'occhiata al trailer per i prossimi 12 mesi di Skull and Bones qui sotto.