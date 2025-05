Ubisoft svela il rinnovato circuito europeo Tier 2 Rainbow Six: Siege

HQ

È un momento emozionante per essere un fan di Rainbow Six: Siege, poiché non solo Rainbow Six: Siege X farà il suo arrivo molto presto il 10 giugno, ma l'elemento competitivo continua ad essere uno dei più grandi eSport in circolazione. Mentre l'azione di alto livello è l'obiettivo di molti, Ubisoft sta cercando di migliorare la sua seconda divisione d'azione, offrendo un circuito rinnovato che fornirà un'azione più divertente e connessa nella regione europea.

A partire da giugno, il Tier 2 dell'eSport in Europa sarà composto da tre tornei principali in vista dei playoff e della finale. Il primo è noto come Central Combine, il secondo Rainbow Rumble e il terzo South Beach, e ognuno servirà 20.000 € per le squadre che si sfideranno. A questo si aggiungono i playoff e la finale, dove saranno in palio 15.000 euro insieme all'invito diretto alle ultime fasi del Challenger Series nel 2026.

Il circuito è stato progettato in modo tale da promuovere una competizione interessante, ma anche da fornire alle squadre molti modi per guadagnare Circuit Points che determineranno se un'organizzazione ottiene un posto nei playoff. Come nel caso precedente, anche questi eventi di livello 2 sono progettati per essere abbastanza accessibili, poiché ognuno avrà una fase di qualificazione aperta per cominciare, prima che una serie di turni a eliminazione diretta riduca il numero di squadre fino alla conferma di un tabellone di playoff, e poi eventualmente anche solo due squadre per una finale offline.

In termini di tabella di marcia e programma, ci è stato detto che Central Combine va da giugno ad agosto (con il suo gran finale che si tiene a Düsseldorf), Rainbow Rumble tra agosto e settembre e infine South Beach tra settembre e novembre. I dettagli più precisi sugli ultimi due eventi devono ancora essere confermati.