Uccidere i bambini è un bug, Inzoi rivela lo sviluppatore

HQ

Se c'è una cosa che un gioco raramente ti permette di fare, è commettere violenza contro i bambini. Nonostante quanto tu voglia mandare Braith giù da una scogliera con il tuo urlo in Skyrim, lei lo ignorerà e continuerà a dirti che non ha paura di te.

Sembrava che i Sims-like Inzoi usciti di recente superassero quel confine con entrambi i piedi, quando i giocatori hanno scoperto che potevano investire i bambini con un'auto. Il bambino vola assolutamente e viene considerato morto dal gioco. Roba pesante, davvero.

Tuttavia, come ha detto un rappresentante a Insider Gaming, questo è un bug in Inzoi, uno che gli sviluppatori di Krafton stanno lavorando duramente per risolvere. "Questo problema è stato causato da un bug non intenzionale che è stato risolto nell'ultima patch", si legge nella dichiarazione. "Queste rappresentazioni sono altamente inappropriate e non riflettono l'intento e i valori di Inzoi. Comprendiamo la gravità di questa questione e i contenuti adeguati all'età e stiamo rafforzando i nostri processi di revisione interna per prevenire incidenti simili in futuro".

Secondo quanto riferito, il bug è stato risolto, ma ti consigliamo di non guidare la tua auto contro i bambini - nel gioco o nella vita reale - solo per sicurezza.