Ucraina e Moldova dovrebbero iniziare formalmente i colloqui per l'adesione all'UE a giugno

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Sembra che l'Ungheria abbia segnalato che abbandonerà la sua storica opposizione all'appartenenza dell'Ucraina all'UE. Ciò significa che Ucraina e Moldavia possono iniziare negoziati formali per aderire all'UE, come riportato da Politico e YLE.

L'apertura dei primi negoziati è prevista durante una conferenza intergovernativa in Lussemburgo il 15 giugno 2026. Ucraina e Moldavia hanno fatto domanda per l'adesione all'UE contemporaneamente. Ciò significa che la candidatura della Moldova può avanzare solo se anche quella ucraina lo farà.

L'Ungheria si è opposta con forza all'adesione dell'Ucraina sotto l'ex primo ministro Viktor Orbán, ma la nuova leadership del paese ha privatamente segnalato il contrario. Va però detto che al momento "non è stato raggiunto alcun accordo", come dichiarato da un funzionario, che ha ottenuto l'anonimato perché le discussioni sono riservate.

I colloqui sull'adesione dell'Ucraina hanno preso ritmo dopo che il Primo Ministro ungherese Péter Magyar si è recato a Bruxelles e ha incontrato alti funzionari dell'UE per discutere come sbloccare 16,4 miliardi di euro di fondi UE congelati.

L'apertura dei primi negoziati richiede l'approvazione unanime di tutti i 27 paesi membri dell'UE. Qualsiasi paese può bloccare il processo in qualsiasi fase.