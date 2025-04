Norvegia e Ucraina si avvicinano alla produzione congiunta di missili Un nuovo missile di difesa aerea su misura per il dispiegamento ad alto volume in Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'Ucraina e la Norvegia si stanno muovendo verso una nuova partnership di difesa mentre esplorano la co-produzione di missili destinati al sistema di difesa aerea NASAMS, secondo i funzionari del più grande produttore di difesa norvegese. L'iniziativa, che mira a una produzione rapida e ad alto volume, riflette la crescente attenzione dell'Ucraina al rafforzamento delle sue capacità di difesa. Il missile, che dovrebbe essere meno complesso delle varianti attuali, consentirebbe una produzione semplificata pur mantenendo l'efficacia. Con accordi simili già firmati con le principali aziende occidentali della difesa, l'Ucraina sta costruendo una solida rete di iniziative di co-produzione di armi all'interno dei suoi confini. Per ora, resta da vedere quanto velocemente questa potenziale alleanza si tradurrà in capacità operativa. NASAMS è un sistema di difesa aerea terrestre a corto e medio raggio distribuito e in rete. Sviluppato da Kongsberg Defence Aerospace e Raytheon // Shutterstock