Ucraina e Portogallo concordano la coproduzione dei droni marini ucraini
I droni marini continuano a guadagnare importanza strategica nella difesa europea.
Ucraina e Portogallo hanno concordato di produrre congiuntamente droni marini ucraini, secondo un alto collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky.
Oleksandr Kamyshin ha dichiarato sabato che l'accordo porterebbe a co-produzione i veicoli di superficie senza pilota (USV) ucraini con il Portogallo, sottolineando la loro comprovata efficacia contro le risorse navali russe.
"Ucraina e Portogallo hanno concordato la coproduzione di droni marini ucraini. Abbiamo dimostrato che i nostri USV funzionano perfettamente contro navi da guerra e sottomarini russi. Ora aiuteranno il Portogallo a difendere l'Europa dal mare," scrisse Kamyshin su X.