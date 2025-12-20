Ucraina e Portogallo concordano la coproduzione dei droni marini ucraini

HQ

Ucraina e Portogallo hanno concordato di produrre congiuntamente droni marini ucraini, secondo un alto collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky.

Oleksandr Kamyshin ha dichiarato sabato che l'accordo porterebbe a co-produzione i veicoli di superficie senza pilota (USV) ucraini con il Portogallo, sottolineando la loro comprovata efficacia contro le risorse navali russe.

"Ucraina e Portogallo hanno concordato la coproduzione di droni marini ucraini. Abbiamo dimostrato che i nostri USV funzionano perfettamente contro navi da guerra e sottomarini russi. Ora aiuteranno il Portogallo a difendere l'Europa dal mare," scrisse Kamyshin su X.