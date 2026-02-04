Ucraina e Russia avviano un secondo ciclo di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi

HQ

Le delegazioni ucraine e russe hanno iniziato mercoledì un secondo ciclo di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, riprendendo gli sforzi per porre fine alla guerra quasi quattro anni dopo l'invasione su larga scala di Mosca. Le discussioni si svolgono in un formato trilaterale che coinvolge Ucraina, Stati Uniti e Russia, con gruppi di lavoro incaricati di affrontare questioni specifiche prima di una sessione congiunta per allineare le posizioni.

I colloqui avvengono in un contesto di rinnovate tensioni sul campo di battaglia, con Kiev che accusa la Russia di aver sfruttato una recente tregua energetica sostenuta dagli Stati Uniti per preparare attacchi missilistici intensificati. Al tavolo delle trattative persistono profonde divisioni sul territorio e sul futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia. Mosca sta facendo pressione sull'Ucraina affinché si ritiri dall'intera regione orientale di Donetsk, mentre Kiev insiste che qualsiasi accordo debba congelare il conflitto lungo le linee del fronte attuali e respinge concessioni unilaterali.

La Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino, inclusa la Crimea e parti del Donbas, e ha registrato progressi incrementali nell'ultimo anno. Il sentimento pubblico in Ucraina rimane fermamente contrario alla cessione di terre, con molti che esprimono scetticismo sul fatto che i colloqui di Abu Dhabi porteranno a una svolta. Il primo turno di negoziati, tenutosi il mese scorso, ha segnato il primo confronto pubblico diretto tra le due parti dall'inizio della guerra...