Russia e Ucraina continuano gli scambi di prigionieri

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Entrambi i paesi hanno effettuato un altro scambio di prigionieri di guerra feriti e malati giovedì, a seguito di una serie di accordi simili raggiunti a Istanbul all'inizio di questo mese, hanno detto i funzionari di entrambi i paesi.

Lo scambio, che ha coinvolto soldati gravemente feriti, riflette gli sforzi in corso per gestire le vittime in tempo di guerra nel più ampio conflitto. Entrambe le parti hanno confermato il rimpatrio dei loro militari, con l'Ucraina che ha osservato che tutti i soldati rimpatriati necessitano di cure mediche immediate.