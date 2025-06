Ucraina: Kiev non interrompe lo scambio di prigionieri senza preavviso I funzionari ucraini respingono le accuse russe e chiedono una rinnovata cooperazione sugli scambi di prigionieri e corpi.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'Ucraina ha negato con fermezza le accuse della Russia di aver ostacolato lo scambio di corpi di soldati e prigionieri (puoi leggere la storia completa su queste accuse qui), hanno detto sabato i funzionari ucraini.

"Le dichiarazioni odierne della parte russa non corrispondono alla realtà o agli accordi precedenti sullo scambio di prigionieri o sul rimpatrio dei corpi", ha riferito il quartier generale statale ucraino di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Kiev ha esortato Mosca ad abbandonare le tattiche fuorvianti e a tornare a un dialogo costruttivo, sottolineando che gli accordi raggiunti rimangono validi ma le mosse unilaterali della Russia complicano il processo. La risposta della Russia deve ancora arrivare, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il quartier generale statale ucraino di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra // Shutterstock