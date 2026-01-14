UE destinerà fondi all'Ucraina: 30 miliardi di euro per il bilancio e 60 miliardi per l'esercito

HQ

L'Unione Europea prevede di suddividere il suo nuovo pacchetto di supporto approvato da 90 miliardi di euro all'Ucraina tra stabilità economica e necessità militari, ha dichiarato mercoledì la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Circa 30 miliardi di euro saranno destinati a sostenere il bilancio statale dell'Ucraina, mentre i restanti 60 miliardi di euro saranno utilizzati per rafforzare le sue capacità militari.

"Questo è il prossimo passo per costruire un'Ucraina più forte e stabile," ha detto von der Leyen ai giornalisti a Bruxelles mentre delineava il piano. Ha detto che la maggior parte dei finanziamenti militari sarà spesa per attrezzature provenienti da paesi dell'UE e dell'EFTA, rafforzando sia la difesa ucraina sia l'industria della difesa europea.