UE destinerà fondi all'Ucraina: 30 miliardi di euro per il bilancio e 60 miliardi per l'esercito
Cioè, un terzo destinato al sostegno di bilancio, due terzi alla difesa.
L'Unione Europea prevede di suddividere il suo nuovo pacchetto di supporto approvato da 90 miliardi di euro all'Ucraina tra stabilità economica e necessità militari, ha dichiarato mercoledì la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Circa 30 miliardi di euro saranno destinati a sostenere il bilancio statale dell'Ucraina, mentre i restanti 60 miliardi di euro saranno utilizzati per rafforzare le sue capacità militari.
"Questo è il prossimo passo per costruire un'Ucraina più forte e stabile," ha detto von der Leyen ai giornalisti a Bruxelles mentre delineava il piano. Ha detto che la maggior parte dei finanziamenti militari sarà spesa per attrezzature provenienti da paesi dell'UE e dell'EFTA, rafforzando sia la difesa ucraina sia l'industria della difesa europea.