UE e Australia siglano un importante accordo commerciale per ridurre la dipendenza dalla Cina

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L'Unione Europea e l'Australia hanno finalizzato un atteso accordo commerciale volto a rafforzare i legami economici e a ridurre la dipendenza dalla Cina per i minerali critici.

L'accordo, negoziato in otto anni, eliminerà oltre il 99% dei dazi sulle esportazioni europee verso l'Australia, eliminando al contempo i dazi all'importazione su quasi tutti i minerali critici australiani, componenti chiave per l'energia, la tecnologia e le industrie della difesa.

Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo, sottolineando la necessità di diversificare le catene di approvvigionamento ed evitare una dipendenza eccessiva da un unico fornitore. Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che l'accordo potrebbe aggiungere circa 10 miliardi di dollari australiani all'economia australiana.

UE e Australia // Shutterstock

L'accordo fa anche parte della più ampia spinta europea a rafforzare i legami nell'Indo-Pacifico, a seguito dei recenti accordi commerciali con paesi come Indonesia e India.

Tuttavia, il patto ha suscitato critiche da parte degli agricoltori australiani, in particolare per l'accesso limitato ai mercati agricoli dell'UE. Prodotti come la carne di carne bovina e ovina rimarranno soggetti a quote di esportazione, un punto chiave nelle precedenti negoziazioni.

Sebbene i settori industriale e minerario possano trarre notevole beneficio, l'accoglienza mista mette in evidenza le tensioni persistenti tra la liberalizzazione commerciale e gli interessi economici interni da entrambe le parti.