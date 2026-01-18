UE e Mercosur siglano un accordo commerciale storico dopo 25 anni di colloqui

HQ

Dopo oltre 25 anni di negoziati, l'Unione Europea e il blocco sudamericano Mercosur hanno finalmente firmato questo ampio accordo commerciale. L'accordo è stato formalizzato sabato in Paraguay, segnando un momento importante per le relazioni tra le due regioni.

Se approvato pienamente, l'accordo abbasserà i dazi ed espanderà il commercio su un mercato di circa 700 milioni di persone. Necessita ancora dell'approvazione del Parlamento Europeo e della ratifica da parte dei parlamenti nazionali di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay prima di poter entrare in vigore.

Cerimonia di firma // Shutterstock

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha definito il patto la più grande zona di libero scambio mai creata, affermando che invia un segnale forte in un momento di crescenti tensioni globali. Lo descrisse come una scelta di cooperazione e partenariato a lungo termine piuttosto che protezionismo.

L'accordo non è stato privo di controversie. Gli agricoltori europei e i gruppi ambientalisti hanno avvertito che ciò potrebbe portare a importazioni agricole più economiche e a un aumento della deforestazione in Sud America. I sostenitori sostengono che rafforzerà la sicurezza economica e offrirà a entrambe le parti più opzioni in un'economia globale incerta.

Il commercio tra UE e Mercosur ha già raggiunto i 111 miliardi di euro nel 2024, con l'Europa che esporta macchinari e prodotti chimici mentre il Mercosur spedisce prodotti agricoli e materie prime. I sostenitori dell'accordo affermano che potrebbe approfondire significativamente questi legami e aprire nuove porte per investimenti su entrambe le sponde dell'Atlantico...