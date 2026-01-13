UE proporrà nuove sanzioni all'Iran

HQ

L'Unione Europea agirà rapidamente per proporre ulteriori sanzioni contro i responsabili della violenta repressione delle proteste in Iran, ha dichiarato martedì la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, mentre le notizie sull'aumento delle vittime alimentano l'indignazione internazionale.

"Il numero crescente di vittime in Iran è orribile", ha scritto von der Leyen sulla piattaforma social X. Ha condannato quello che ha definito l'uso eccessivo della forza e la continua restrizione delle libertà fondamentali, promettendo una risposta ferma da parte di Bruxelles.

Ursula von der Leyen // Shutterstock

L'UE ha già adottato una linea dura inserendo l'intero Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran sotto il suo regime di sanzioni sui diritti umani. La mossa segnò un'escalation significativa nella campagna di pressione del blocco contro Teheran per il trattamento riservato ai manifestanti.

Von der Leyen ha detto che il prossimo ciclo di sanzioni viene preparato in stretto coordinamento con la responsabile della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, segnalando un ampio sostegno politico all'interno del blocco per misure più severe. "Siamo con il popolo iraniano che marcia coraggiosamente per la propria libertà", ha detto.