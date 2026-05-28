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Le speculazioni su prossimi colloqui strategici tra Russia e Ucraina tramite un mediatore europeo continuano ad aumentare, ma ora sappiamo che la Russia non potrà né scegliere né influenzare la scelta di questo mediatore.

Come conferma Reuters, i ministri degli esteri dei paesi UE si sono recentemente riuniti su Cipro e hanno confermato che la Russia non potrà proporre la scelta di un rappresentante UE in questi colloqui.

All'inizio di questo mese, il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, uno dei quali ha definito Putin un "amico personale", dovrebbe guidare i prossimi colloqui, ma questa proposta è stata respinta

"Trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole che intri, che discutiamo chi parla con loro, e loro già scelgono chi è adatto o meno. Non cadiamo in quella trappola. La negoziazione è sempre un lavoro di squadra. Ecco perché la sostanza è molto più importante di chi," afferma Kaja Kallas, responsabile della politica estera europea.

È stato inoltre affermato che le nazioni dell'UE decideranno un percorso unificato prima che possano iniziare i colloqui, inclusa la scelta di un rappresentante.