Sorteggio UEFA Champions League: rivali per Real Madrid, Barcellona, Liverpool, PSG... tutte le 36 squadre

È ora cheUEFA Champions League il divertimento dia il via al sorteggio, che deciderà quali squadre giocheranno ogni club. Ci sono 36 squadre qualificate per la fase di campionato, e ognuna giocherà otto partite con otto squadre diverse, quattro in casa e quattro in trasferta, e mai dello stesso paese, per garantire partite più varie ed emozionanti.

Il sorteggio, che si svolgerà a Monaco dalle 18:00 CET, 17:00 BST ( streaming solo su TV a pagamento ) utilizzerà le classiche palline una sola volta, per scegliere le squadre dalla Fascia 1, il resto sarà effettuato automaticamente attraverso il computer.

Le squadre sono state inserite in quattro diverse fasce, a seconda del loro coefficiente UEFA, con ogni squadra che affronta due avversari di ogni fascia, per garantire a tutti una fase di campionato per lo più equilibrata, di fronte a due squadre della fascia 1, con squadre di alto livello come Real Madrid, PSG, Liverpool o Barcellona, oltre a due squadre delle categorie inferiori. comprese le urne 3 e 4 dove possiamo trovare squadre provenienti da Kazakistan (Kairat), Azerbaigian (Qarabağ FK), Norvegia (Bodø/Glimt) o Cipro (Pafos).

L'ordine delle partite e il calendario saranno annunciati sabato mattina.

Sorteggio della Champions League. Aggiornamenti in tempo reale:

18:05: Il presidente UEFA Aleksander Ceferin assegna un premio al Chelsea per la sua "impresa" di vincere tutte le competizioni UEFA (tra cui Champions League, Europa League e Conference League), qualcosa che certamente attira l'attenzione ma che significa che per alcune stagioni il Chelsea non è stato abbastanza bravo per qualificarsi per la Champions League, bullismo molto, rivali molto più bassi in Conference League l'anno scorso. Ma congratulazioni Chelsea!

18:15: Zlatan Ibrahimovic riceve il premio onorario. Quest'anno è anche sulla copertina di EA FC 26. Anche Kaká va in scena.

18:25: L'estrazione inizia correttamente. Ricordiamo che è fatto utilizzando un comptuer e i risultati sono completamente casuali, nonostante l'aspetto. Quattro partite (H, in casa) e quattro (A, in trasferta). Ci siamo...

PENTOLA 1

BAYERN MONACO: Chelsea (H), PSG (A), Club Brugge (H), Arsenal (A), Sporting (H), PSV (A), Union SG (H), Pafos (A)

CHELSEA: Barcellona (H), Bayern (A), Benfica (H), Atalanta (A), Ajax (H), Napoli (A), Pafos (H), Qarabag (A)

REAL MADRID: Manchester City (H), Liverpool (A), Juventus (H), Benfica (A), Marsiglia (H), Olympiacos (A), Monaco (H), Kairat Almaty (A)

INTER MILAN: Liverpool (H), Borussia Dortmund (A), Arsenal (H), Atleti (A), Slavia Praga (H), Ajax (A), Kairat Almaty (H), Union SG (A)

BORUSSIA DORTMUND: Inter (H), Manchester City (A), Villarreal (H), Juventus (A), Bodo/Glimt (H), Tottenham (A), Athletic (H), Copenhagen (A)

LIVERPOOL: Real Madrid (C), Inter (A), Atleti (C), Francoforte sul Meno (A), PSV (C), Marsiglia (A), Qarabag (C), Galatasaray (A)

FC BARCELONA: Chelsea (A), PSG (A), Franfurt (H), Club Brugge (A), Olympiacos (H), Slavia PrAha (A), Copenhagen (H), Newcastle (A)

PSG: Bayern (C), Barcellona (A), Atalanta (C), Leverkusen (A), Tottenham (C), Sporting CP (A), Newcastle (C), Athletic Club (A)

MANCHESTER CITY: Borussia Dortmund (H), Real Madrid (A), Leverkusen (H), Villarreal (A), Napoli (H), Bodo/Glimt (A), Galatasaray (H), Monaco (A)

PENTOLA 2

LEVERKUSEN: PSG (C), Man City (A), Villarreal (C), Benfica (A), PSV (C), Olympiacos (A), Newcastle (C), Copenaghen (A)

ARSENAL: Bayern Monaco (C), Inter (A), Atleti (C), Bruges (A), Olympiacos (C), Slavia Praga (A), Kairat (C), Athletic (A)

ATALANTA: Chelsea (H), PSG (A), Brugge (H), Francoforte (A), Slavia Praga (H), Marsiglia (A), Athletidc (H), Union SG (A)

BENFICA: Real Madrid (H), Chelsea (A), Leverkusen (H), Juventus (A), Napoli (H), Ajax (A), Qarabag (H), Newcastle A)

CLUB BRUGGE: Barcellona (H), Bayern (A), Arsenal (H), Atalanta (A), Marsiglia (H), Sporting (A), Monaco (H), Kairat (A)

FRANCOFORTE: Liverpool (C), Barcellona (A), Atalanta (C), Atleti (A), Tottenham (C), Napoli (A), Galatasaray (C), Qarabag (A)

JUVENTUS: Borussia Dortmund (H), Real Madrid (A), Benfica (H), Villarreal (A), Sporting (H), Bodo/Glimt (A), Pafos (H), Monaco (A)

ATLÉTICO MADRID: Inter (H), Liverpool (A), Francoforte (H), Arsenal (A), Bodo/Glimt (H), PSV (A), Union SG (H), Galatasaray (A)

VILLARREAL: Man City (H), Borussia Dortmund (A), Juventus (H), Leverkusen (A), Ajax (H), Tottenham (A), Copenhagen (H), Pafos (A)

PENTOLA 3

MARSIGLIA: Liverpool (H), Real Madrid (A), Atalanta (H), Club Brugge (A), Ajax (H), Sporting CP (A), Newcastle (H), Union SHG (A)

TOTTENHAM: Borussia Dortmund (H), PSG (A), Villarreal (H), Francoforte (A), Slavia Praga (H), Bodo/Glimt (A), Copenhagen (H), Monaco (A)

BODO/GLIMT: Man City (H), Borussia Dortmund (A), Juventus (H), Atleti (A), Tottenham (H), Slavia Praga (H), Galatasaray (A)

SPORTING CP: PSG (H), Bayern Monaco (A), Club Brugge (H), Juventus (A), Marsiglia (H), Napoli (A), Kairat (H), Athletic (A)

OLYMPIACOS: Real Madrid (C), Barcellona (A), Leverkusen (C), Arsenal (A), PSV (C), Ajax (A), Pafos (C), Kairat (A)

AJAX: Inter (C), Chelsea (A), Benfica (C), Villarreal (A), Olympiacos (C), Marsiglia (A), Galatasaray (C), Qarabag (A)

SLAVIA PRAHA: Barcellona (C), Inter (A), Arsenal (C), Atalanta (A), Bodo/Glimt (C), Tottenham (A), Athletic (C), Pafos (A)

PSV: Bayern (C), Liverpool (A), Atleti (C), Leverkusen (A), Napoli (C), Olympiacos (A), Union SG (C), Newcastle (A)

NAPOLI: Chelsea (H), Man City (A), Francoforte (H), Benfica (A), Sporting CP (H), PSV (A), Qarabag (H), Copenhagen (A)

PENTOLA 4

GALATASARAY: Liverpool (H), Man City (A), Atleti (H), Francoforte (A), Bodo/Glimt (H), Ajax (A), Union SG (H), Monaco (A)

COPENAGHEN: Borussia (H), Barcellona (A), Leverkusen (H), Villarreal (A), Napoli (H), Tottenham (A), Kairat (H), Qarabag (A)

MONACO: Man City (H), Real Madrid (A), Juventus (H), Brugge (A), Tottenham (H), Bodo/Glimt (A), Galatasaray (H), Pafos (A)

UNION SG: Inter (C), Bayern (A), Atalanta (C), Atleti (A), Marsiglia (C), PSV (A), Newcastle (C), Galatasaray (A)

QARABAG: Chelsea (C), Liverpool (A), Francoforte (C), Benfica (A), Ajax (C), Napoli (A), Copenaghen (C), Athletic (A)

NEWCASTLE: Barcellona (H), PSG (A), Benfica (H), Leverkusen (A), PSV (H), Marsiglia (A), Athletic (H), Union SG (A)

ATHLETIC CLUB: PSG (H), Borussia Dortmund (A), Arsenal (H), Atalanta (A), Sporting (H), Slavia Praga (A), Qarabag (H), Newcastle (A)

PAFOS: Bayern (C), Chelsea (A), Villarreal (C), Juventus (A), Slavia Praga (C), Olympiacos (A), Monaco (C), Kairat (A)

KAIRAT ALMATY: Real Madrid (C), Inter (A), Bruges (C), Arsenal (A), Olympiacos (C), Sporting (A), Pafos (C), Copenaghen (A)