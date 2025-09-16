Gamereactor

UEFA Champions League: tutte le partite di martedì, mercoledì e giovedì

Le prime partite della fase a gironi della Champions League si svolgeranno questa settimana, dal 16 al 18 settembre.

Il viaggio verso Budapest inizia ora. Inizia oggi la Champions League 2025/26, che segna il 70° anniversario della competizione, quando si chiamava Coppa dei Campioni. Tra il 16 e il 18 settembre si svolgeranno le prime partite della fase di campionato.

Come probabilmente saprai, è la prima di otto giornate, tra settembre 2025 e gennaio 2026, per decidere le squadre che si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta nella seconda parte della competizione, tra febbraio e maggio. Per ora, 36 squadre prendono parte a questa fase di campionato.

Ricordate che, con questo formato, le partite non si ritornano: le squadre affrontano otto rivali diverse in tutto.

1ª giornata di Champions League

Martedì, 16 Settembre 2025



  • Athletic Club vs Arsenal (18:45 CET, 17:45 CEST)

  • PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Juventus vs Borussia Dortmund (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Real Madrid vs Marsiglia (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Benfica vs Qarabağ (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Tottenham vs Villarreal (21:00 CET, 20:00 BST)

Mercoledì, 17 settembre 2025



  • Olympiacos vs Pafos (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Slavia Praga - Bodø/Glimt (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Ajax vs Inter (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Bayern München vs Chelsea (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Liverpool vs Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Paris Saint-Germain vs Atalanta (21:00 CET, 20:00 BST)

Giovedì, 18 settembre 2025



  • Club Brugge vs Monaco (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Copenaghen vs Leverkusen (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Francoforte vs Galatasaray (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Manchester City vs Napoli (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Newcastle United vs Barcellona (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Sporting CP vs Kairat Almaty (21:00 CET, 20:00 BST)

