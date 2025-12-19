UEFA Conference League: risultati dell'ultima giornata e squadre qualificate per gli ottavi di finale e i play-off
Queste sono le 24 squadre che accederanno al turno successivo della Conference League nel 2026.
La UEFA Conference League è terminata per l'anno, con la fase di campionato che si è conclusa, il che significa che ora sappiamo quali squadre si sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale, quali squadre giocheranno i play-off a eliminazione diretta e quali sono state eliminate, dopo la giornata unificata, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente giovedì, Con questi risultati:
- Mainz 2-0 Samsunspor
- Sparta Praha 3-0 Aberdeen
- AEK Atene 3-2 Universitatea Craiova
- AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
- AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
- Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
- Dynamo Kyiv 2-0 Noah
- Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
- Zrinjski 1-1 SK Rapid
- Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
- Celje 0-0 Shelbourne
- Omonoia 0-1 Raków
- Strasburgo 3-1 Breidablik
- Rayo Vallecano 3-0 Drita
- Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
- Slovan Bratislava 1-0 Häcken
Dopo che tutte le partite si sono concluse giovedì, queste sono le prime otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale:
- AEK Atene (GRE)
- AEK Larnaca (CYP)
- Magonza (GER)
- Raków (POL)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
- Sparta Praha (CZE)
- Strasburgo (FRA)
E queste sono le 16 squadre che giocheranno i play-off della fase a eliminazione diretta:
- AZ Alkmaar (NED)
- Celje (SLO)
- Crystal Palace (ENG)
- Drita (KOS)
- Fiorentina (ITA)
- Jagellonia (POL)
- KuPS Kuopio (FIN)
- Losanna-Sport (SUI)
- Lech Poznań (POL)
- Noah (ARM)
- Omonoia (CYP)
- Rijeka (CRO)
- Samsunspor (TUR)
- Shkëndija (MKD)
- Sigma Olomouc (CZE)
- Zrinjski (ΒΙΗ)
Sorteggio della UEFA Conference League e date dei prossimi turni nel 2026
Ricordate che il sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta si terrà venerdì 16 gennaio 2026 e le partite si giocheranno il 19 febbraio 2026 e il 26 febbraio.
I 16 di finale seguiranno il 12 e 19 marzo, i quarti di finale il 9 e 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Chi pensi vincerà la UEFA Conference League quest'anno?