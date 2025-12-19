Gamereactor

UEFA Conference League: risultati dell'ultima giornata e squadre qualificate per gli ottavi di finale e i play-off

Queste sono le 24 squadre che accederanno al turno successivo della Conference League nel 2026.

HQ

La UEFA Conference League è terminata per l'anno, con la fase di campionato che si è conclusa, il che significa che ora sappiamo quali squadre si sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale, quali squadre giocheranno i play-off a eliminazione diretta e quali sono state eliminate, dopo la giornata unificata, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente giovedì, Con questi risultati:


  • Mainz 2-0 Samsunspor

  • Sparta Praha 3-0 Aberdeen

  • AEK Atene 3-2 Universitatea Craiova

  • AEK Larnaca 1-0 Shkëndija

  • AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok

  • Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio

  • Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka

  • Dynamo Kyiv 2-0 Noah

  • Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina

  • Zrinjski 1-1 SK Rapid

  • Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps

  • Celje 0-0 Shelbourne

  • Omonoia 0-1 Raków

  • Strasburgo 3-1 Breidablik

  • Rayo Vallecano 3-0 Drita

  • Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans

  • Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań

  • Slovan Bratislava 1-0 Häcken

Dopo che tutte le partite si sono concluse giovedì, queste sono le prime otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale:


  • AEK Atene (GRE)

  • AEK Larnaca (CYP)

  • Magonza (GER)

  • Raków (POL)

  • Rayo Vallecano (ESP)

  • Shakhtar Donetsk (UKR)

  • Sparta Praha (CZE)

  • Strasburgo (FRA)

E queste sono le 16 squadre che giocheranno i play-off della fase a eliminazione diretta:


  • AZ Alkmaar (NED)

  • Celje (SLO)

  • Crystal Palace (ENG)

  • Drita (KOS)

  • Fiorentina (ITA)

  • Jagellonia (POL)

  • KuPS Kuopio (FIN)

  • Losanna-Sport (SUI)

  • Lech Poznań (POL)

  • Noah (ARM)

  • Omonoia (CYP)

  • Rijeka (CRO)

  • Samsunspor (TUR)

  • Shkëndija (MKD)

  • Sigma Olomouc (CZE)

  • Zrinjski (ΒΙΗ)

Sorteggio della UEFA Conference League e date dei prossimi turni nel 2026

Ricordate che il sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta si terrà venerdì 16 gennaio 2026 e le partite si giocheranno il 19 febbraio 2026 e il 26 febbraio.

I 16 di finale seguiranno il 12 e 19 marzo, i quarti di finale il 9 e 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Chi pensi vincerà la UEFA Conference League quest'anno?

Mircea Moira / Shutterstock

