UEFA Conference League: risultati dell'ultima giornata e squadre qualificate per gli ottavi di finale e i play-off

HQ

La UEFA Conference League è terminata per l'anno, con la fase di campionato che si è conclusa, il che significa che ora sappiamo quali squadre si sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale, quali squadre giocheranno i play-off a eliminazione diretta e quali sono state eliminate, dopo la giornata unificata, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente giovedì, Con questi risultati:



Mainz 2-0 Samsunspor



Sparta Praha 3-0 Aberdeen



AEK Atene 3-2 Universitatea Craiova



AEK Larnaca 1-0 Shkëndija



AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok



Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio



Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka



Dynamo Kyiv 2-0 Noah



Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina



Zrinjski 1-1 SK Rapid



Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps



Celje 0-0 Shelbourne



Omonoia 0-1 Raków



Strasburgo 3-1 Breidablik



Rayo Vallecano 3-0 Drita



Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans



Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań



Slovan Bratislava 1-0 Häcken



Dopo che tutte le partite si sono concluse giovedì, queste sono le prime otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale:



AEK Atene (GRE)



AEK Larnaca (CYP)



Magonza (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Shakhtar Donetsk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Strasburgo (FRA)



E queste sono le 16 squadre che giocheranno i play-off della fase a eliminazione diretta:



AZ Alkmaar (NED)



Celje (SLO)



Crystal Palace (ENG)



Drita (KOS)



Fiorentina (ITA)



Jagellonia (POL)



KuPS Kuopio (FIN)



Losanna-Sport (SUI)



Lech Poznań (POL)



Noah (ARM)



Omonoia (CYP)



Rijeka (CRO)



Samsunspor (TUR)



Shkëndija (MKD)



Sigma Olomouc (CZE)



Zrinjski (ΒΙΗ)



Sorteggio della UEFA Conference League e date dei prossimi turni nel 2026

Ricordate che il sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta si terrà venerdì 16 gennaio 2026 e le partite si giocheranno il 19 febbraio 2026 e il 26 febbraio.

I 16 di finale seguiranno il 12 e 19 marzo, i quarti di finale il 9 e 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Chi pensi vincerà la UEFA Conference League quest'anno?