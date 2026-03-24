UEFA Women's Champions League: Partite e orari dei quarti di finale di questa settimana

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Dopo una lunga pausa dai play-off a eliminazione diretta, la UEFA Women's Champions League torna questa settimana per i quarti di finale, con Wolfsburg, Olympique Lionnes, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco.

Nell'ultimo turno, giocato a febbraio, Paris FC, Leuve, Atlético de Madrid e Juventus furono eliminati. Questo è il primo anno in cui la Women's Champions League si gioca con il formato maschile debuttato la scorsa stagione, ma con meno club non ci sono ancora ottavi di finale, solo i play-off a eliminazione diretta dopo la fase di campionato, seguiti dai quarti di finale.

Queste sono le partite della Women's Champions League che potete guardare questa settimana e la prossima:

Partite della UEFA Women's Champions League di questa settimana:

Martedì, 24 marzo



Wolfsburg vs OL Lionnes: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal vs Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 25 marzo



Real Madrid vs Barcellona: 18:45 CET, 17:45 GMT



Manchester United vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



La gara di ritorno continua la prossima settimana:

Mercoledì, 1 aprile



Bayern Monaco vs Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Giovedì, 2 aprile



Barcellona vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



OL Lyonnes vs Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Le semifinali continueranno il 25/26 aprile e il 2/3 maggio, con la finale a Oslo il 23 maggio. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?