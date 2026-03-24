UEFA Women's Champions League: Partite e orari dei quarti di finale di questa settimana
Queste sono le partite dei quarti di finale della Women's Champions League che potete guardare questa settimana e la prossima.
Dopo una lunga pausa dai play-off a eliminazione diretta, la UEFA Women's Champions League torna questa settimana per i quarti di finale, con Wolfsburg, Olympique Lionnes, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco.
Nell'ultimo turno, giocato a febbraio, Paris FC, Leuve, Atlético de Madrid e Juventus furono eliminati. Questo è il primo anno in cui la Women's Champions League si gioca con il formato maschile debuttato la scorsa stagione, ma con meno club non ci sono ancora ottavi di finale, solo i play-off a eliminazione diretta dopo la fase di campionato, seguiti dai quarti di finale.
Queste sono le partite della Women's Champions League che potete guardare questa settimana e la prossima:
Partite della UEFA Women's Champions League di questa settimana:
Martedì, 24 marzo
- Wolfsburg vs OL Lionnes: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 25 marzo
- Real Madrid vs Barcellona: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Manchester United vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
La gara di ritorno continua la prossima settimana:
Mercoledì, 1 aprile
- Bayern Monaco vs Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
Giovedì, 2 aprile
- Barcellona vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- OL Lyonnes vs Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT
Le semifinali continueranno il 25/26 aprile e il 2/3 maggio, con la finale a Oslo il 23 maggio. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?