UEFA Women's EURO 2025: tutti i quarti di finale e come guardarli Norvegia, Italia, Svezia, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Fance e Germania sono le ottave quarti di finale di Women's EURO.

HQ La stagione si è conclusa con la Coppa del Mondo per Club, ma UEFA Women's Euro continua con la fase a eliminazione diretta. Dopo la fase a gironi, otto club sono stati eliminati: Finlandia, Islanda, Belgio, Portogallo, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi e Galles. Ora, ce ne sono otto rimasti, che si affrontano nei quarti di finale questa settimana. Tra mercoledì e sabato, dal 16 al 19 luglio, avremo una partita ciascuno. Tutti si svolgeranno alla stessa ora in Svizzera, con inizio alle 20:00 BST e 21:00 CEST.

Mercoledì 16 luglio: Norvegia vs Italia (Ginevra)



Giovedì 17 luglio: Svezia vs Inghilterra (Zurigo)



Venerdì 18 luglio: Spagna vs Svizzera (Berna)



Sabato 19 luglio: Francia vs Germania (Basilea)

Le semifinali si svolgeranno poi il 22 luglio e mercoledì 23 luglio. La vincente di Svezia-Inghilterra-Norvegia/Italia martedì 22 luglio e Francia/Germania-Spagna o Svizzera mercoledì 23 luglio. Come guardare Women's EURO in diretta UEFA Women's Euro è trasmesso principalmente in TV aperta, spesso canali pubblici di molti paesi europei. Tuttavia, le cose possono variare a seconda del paese. Ecco un elenco di dove guardare UEFA Women's 2025 nei mercati europei, ma puoi trovare l'elenco completo delle trasmissioni in tutto il mondo qui:

Austria: ORF ON



Belgio: RTBF Tipik & Auvio, Sporza e VRT Max



Bulgaria: BNT 3



Croazia: HRTi



Repubblica Ceca: CT Sport



Danimarca: Viaplay



Finlandia: Yle Areena



Francia: TF1, France Televisori



Germania: Das Erste, Sportstudio



Grecia: ERT



Ungheria: M4 Sport Online



Italia: RAI PLAY



Paesi Bassi: NPO1



Norvegia: NRK, TV 2 Play



Polonia: TVP Sport



Portogallo: RTP1 + RTP2



Irlanda: RTÉ



San Marino: RAI PLAY



Spagna: RTVE PLAY



Svezia: SVT, Viaplay.se



Svizzera: Gioca a SRF - Sport-Livestreams, Gioca a RTS - Sport Livestreams, Gioca a RSI



Regno Unito: BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX, S4C