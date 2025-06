UFC 317 Oliveira vs. Topuria: orari e come guardarlo in diretta domenica Ilia Topuria e Charles Oliveira combattono per il titolo dei pesi leggeri all'International Fight Week di Las Vegas.

HQ Gli appassionati di MMA hanno atteso con impazienza questo fine settimana: l'International Fight Week, uno degli eventi di combattimento più importanti dell'anno, tenutosi alla T-Mobile Arena di Las Vegas, con UFC 317, guidato dalla lotta tra Ilia Topuria e Charles Oliveira per il titolo dei pesi leggeri. Il titolo dei pesi leggeri è rimasto vacante da quando il campione Islam Makhachev è passato alla divisione dei pesi welter UFC. Due i contendenti al titolo: il brasiliano Charles Oliveira (35 anni), che aveva già la cintura dei pesi leggeri tra il 2021 e il 2022, e il combattente spagnolo e georgiano Topuria (28), che ha rinunciato al suo titolo dei pesi piuma lo scorso febbraio in quanto vuole tornare definitivamente nella divisione dei pesi leggeri dopo un anno a difendere il suo titolo dei pesi piuma. L'International Fight Week avrà anche la UFC Hall of Fame 2025. Topuria vs Oliveira sarà il combattimento principale, ma altri combattimenti emozionanti includono il combattimento del co-main event tra l'attuale campione dei pesi mosca Alexandre Pantoja contro lo sfidante Kai Kara-France. In totale, 12 combattimenti tra le carte preliminari e la carta di combattimento. A che ora è UFC 317 La cattiva notizia è che il tempismo è davvero terribile per i fan europei per guardarlo dal vivo. Il primo incontro preliminare inizierà alle 12:30 CEST di domenica 29 giugno, ma la card principale non inizierà prima delle 3:00 BST, 4:00 CEST di domenica, con quattro incontri prima dell'incontro tra Topuria e Oliveira.

Pesi leggeri: Ilia Topuria contro Charles Oliveira



Pesi mosca: Alexandre Pantoja contro Kai Kara-France



Pesi mosca: Brandon Royval contro Joshua Van



Pesi leggeri: Beneil Dariush contro Renato Moicano



Pesi gallo: Payton Talbott contro Felipe Lima

Si stima che la lotta tra Topuria e Oliveira avverrà alle 5:25 BST / 6:25 CEST. Tuttavia, se vuoi guardarlo dal vivo, puoi guardarlo su TNT Sports e Discovery+ dal vivo nel Regno Unito. Altre emittenti in Europa includono:

RMC Sport (Francia, Svizzera [francofona])



UFC PPV su UFC FIGHT PASS (Germania, Polonia, Spagna, Svizzera)



DAZN (Germania, Svizzera [di lingua tedesca])



Discovery+ (Paesi Bassi, Italia)



Max (Spagna)



Polsat Sport (Polonia)



Viaplay (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia)



NET4+ (Ungheria)



UFC FIGHT PASS (Svizzera)

UFC