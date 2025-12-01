UFC 324 vedrà Paddy Pimblett e Justin Gaethje combattere per il titolo ad interim dei pesi leggeri

HQ

Dopo l'annuncio che Ilia Topuria non sarebbe tornato sul ring durante il primo quarto del 2026 per motivi personali, la UFC ha annunciato un incontro provvisorio per il titolo UFC dei pesi leggeri tra Justin Gaethje e Paddy Pimblett. Il vincitore avrebbe poi affrontato Topuria in un secondo momento.

La scelta dei combattenti ha sorpreso molti fan di MMA a causa di quello che molti definiscono un snob verso Arman Tsarukyan (23-3), il pugile armeno che è primo nella classifica dei pesi leggeri UFC, dietro al campione Topuria (17-0). Gaethje (26-5) è quarta e Pimblett (23-3) quinta. Charles Oliveira (secondo, 36-11) e Max Holloway (terzo, 27-8) hanno già perso contro Topuria.

Come riportato da MMA Junkie, Tsarukyan è rimasto sorpreso di essere escluso dall'incontro intermedio e crede che ciò avvenga perché la UFC vuole creare una rivalità tra Topuria e Pimblett, dato che Pimblett è un nome più importante e la sua faida con 'el Matador' che dura da alcuni anni.

UFC 324 sarà il primo evento UFC del prossimo anno e, cosa più significativa, sarà il primo evento UFC trasmesso su Paramount+, dopo che Paramount Skydance ha acquistato i diritti dal precedente accordo con ESPN. Andrà in onda il 24 gennaio 2026 e vedrà anche un incontro tra Amanda Nunes e Kayla Harrison come co-main event.