UFC Freedom 250: tempo in Europa e come guardare l'evento della Casa Bianca con Topuria e Gaethje in diretta
Ilia Topuria difende il suo titolo mondiale dei pesi leggeri alla Casa Bianca, davanti a Donald Trump.
L'evento UFC alla Casa Bianca, chiamato UFC Freedom 250, per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America, e che coincide anche con l'80° compleanno di Donald Trump, si terrà questa domenica 14 giugno in un'arena appositamente costruita nei giardini davanti alla Casa Bianca, con un titolo ufficiale UFC World Lightweight in palio: Ilia Topuria difenderà la sua cintura contro Justin Gaethje.
A che ora si tiene l'evento UFC alla Casa Bianca in Europa?
L'evento inizierà alle 20:00 ora della costa Est, ora locale a Washington DC. Questo significa che non inizierà prima di lunedì in ora europea. L'UFC Freedom 250 inizierà alle 2:00 AM CEST (ora estiva dell'Europa Centrale), 1:00 AM BST nel Regno Unito, di lunedì 15 giugno.
Tutti gli incontri nell'evento UFC Freedom 250
Tieni presente che Topuria vs. Gaethje, come main event, si svolgerà poche ore dopo l'inizio dell'evento, che prevede i seguenti combattimenti:
- Campionato dei pesi leggeri: Ilia Topuira vs. Justin Gaethje
- Titolo ad interim dei pesi massimi: Alex Pereira vs. Ciryl Gane
- Pesi gallo: Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi
- Pesi massimi: Josh Hokit vs. Derrick Lewis
- Leggeri: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
- Pesi medi: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
- Pesi piuma: Diego Lopes vs. Steve Garcia
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Dove guardare l'UFC Freedom 250 domenica/lunedì
L'evento sarà trasmesso in diretta su diversi canali in tutta Europa. Ecco un elenco dei commentatori di UFC Freedom 250 con Ilia Topuria e Justin Gaethje:
- Francia: RMC Sport
- Svizzera: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass
- Germania: DAZN
- Austria: DAZN
- Italia: HBO Max
- Paesi Bassi: HBO Max
- Spagna: HBO Max
- Repubblica Ceca: Nova
- Slovacchia: Nova
- Danimarca: Viaplay
- Norvegia: Viaplay
- Svezia: Viaplay
- Finlandia: Viaplay
- Islanda: Viaplay
- Regno Unito: TNT Sports
- Irlanda: TNT Sports
- Balcani: Arena Fight TV
In alternativa, puoi anche accedere a questo e ad altri eventi UFC con l'UFC Fight Pass, anche se dipende dalla regione.
Guarderai l'UFC Freedom 250 con Ilia Topuria contro Justin Gaethje?