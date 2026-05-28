Ufficiale: Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà il primo gioco della serie ad arrivare su Nintendo dopo Ghosts

Sono passati quasi 13 anni, ma è finalmente arrivato il momento che la serie Call of Duty torni su una console Nintendo, dalla versione Call of Duty: Ghost per Wii U. Il Call of Duty: Modern Warfare 4 recentemente confermato, che abbiamo già avuto il privilegio di provare durante un evento dal vivo a Los Angeles, presenterà anche una versione nativa per Nintendo Switch 2, come confermato dal nostro corrispondente Johan Mackegård Hansson.

Questa conversione è in fase di sviluppo dallo studio spagnolo Digital Legends, con sede a Barcellona. Uno studio che ha fornito supporto fin dall'acquisizione nel 2021 da parte di Activision per Call of Duty: Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone e Mobile.

Quindi, ora possiamo confermare che le voci erano vere, e che il futuro del franchise di Call of Duty è nuovamente intrecciato con quello di Nintendo.

Proverete Call of Duty: Modern Warfare 4 su Nintendo Switch 2?