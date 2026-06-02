Ufficiale: Il primo DLC della storia per Crimson Desert è già in arrivo

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Anche se siamo sull'orlo della settimana più intensa dell'anno per le novità sul gaming, alcune aziende non hanno voluto aspettare i grandi eventi previsti per questa settimana, come lo State of Play di stasera, e Pearl Abyss è tra questi.

Lo sviluppatore di Crimson Desert ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sviluppo che dettaglia i contenuti in arrivo, le nuove funzionalità e le correzioni di bug per questo enorme titolo d'azione open-world. La notizia più importante, e anche la più attesa con ansia da molti, è arrivata poco tempo: il team ha confermato che il primo DLC della storia è già in fase di sviluppo. "Crimson Desert è arrivato fin qui grazie al supporto e ai feedback che ci avete condiviso fin dal lancio," commentarono gli sviluppatori. "Continueremo ad andare avanti per rendere ogni momento a Pywel speciale per tutti i giocatori, e speriamo che siate entusiasti quanto noi per il percorso che ci aspetta."

Oltre a un nuovo DLC, ci saranno contenuti minori che verranno introdotti nelle future patch. Non sono stati forniti dettagli specifici, ma possiamo aspettarci ulteriori funzionalità nel combattimento e, in particolare, nel sistema di parata. Verranno apportate anche correzioni alla presentazione della storia di Kliff, insieme a miglioramenti di gameplay per Oongka e Damiane. Modificheranno anche sistemi secondari come farming e trading, rendendoli più semplici e intuitivi, e una funzione di cross-save tra PC, PlayStation 5 e Xbox Series è in fase di sviluppo.

Cosa ne pensi di questi miglioramenti? Hai completato il tuo viaggio in Crimson Desert, o stavi aspettando altri contenuti prima di provarci?