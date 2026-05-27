Il terzo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past, è stato trapelato

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Aggiornamento: CDPR conferma la fuga di notizie e svela la copertina ufficiale di The Witcher 3: Wild Hunt - Canzoni del Passato

Sono passati solo pochi minuti da quando abbiamo riportato la fuga di notizie sul PS Store polacco, quando è uscito l'account ufficiale di The Witcher per confermare che, sì, il terzo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt si chiama Songs of the Past e arriverà il prossimo anno. Riferiscono inoltre che è in fase di sviluppo in collaborazione con lo studio Fool's Theory e che condivideranno ulteriori dettagli su questa terza espansione durante questa estate. The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past arriverà nel 2027 su PS5, Xbox Series e PC.

E la versione Nintendo Switch 2? Probabilmente anche tu ti sei posto questa domanda, e ecco cosa non possiamo confermare per ora, ma si ipotizza che questa versione venga riservata per un annuncio durante il tanto tanto atteso Nintendo Direct a giugno. Aggiorneremo sicuramente questa storia se questa informazione verrà confermata.

[Notizia originale]

L'evento più importante della settimana ci attende domani nello speciale di CD Projekt RED per celebrare l'anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, che sembra concentrarsi sul suo secondo DLC, Blood and Wine. Un contenuto su cui tutti i giocatori concordano essere una delle migliori espansioni mai realizzate per un videogioco.

Il ritorno di domani a Toussaint potrebbe essere un'anteprima di qualcosa di più grande, dato il pettegolezzo di un futuro terzo DLC per il gioco, più di dieci anni dopo la sua uscita... E ora è stato confermato ufficiosamente che ciò sarà effettivamente così.

Una fuga di notizie sul sito ufficiale del PlayStation Store in Polonia ha mostrato brevemente, per circa 20 minuti, la lista dei prodotti per la terza espansione di The Witcher 3, che si intitolerà Songs of the Past. Offre anche una finestra di uscita piuttosto ampia, anche se moderatamente specifica: 2027.

Quindi, sembra che domani ci saranno meno sorprese, e CDPR sicuramente non sarà stata contenta che qualcuno abbia commesso un tale errore su PlayStation, ma siamo felici di sapere che, in questa occasione, le voci erano vere.