Ufficiale: la UEFA boicotterà la Coppa del Mondo a meno che la FIFA non abbandoni i piani di privatizzare la competizione

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È ufficiale: la UEFA non parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA, alla Coppa del Mondo femminile e ad altre competizioni se il Presidente della FIFA Gianni Infantino accetterà il suo piano di privatizzare parte della Coppa del Mondo. La decisione è stata presa giovedì dopo una riunione d'emergenza a seguito del piano della FIFA di vendere quote di minoranza tramite una nuova controllata, chiamata FIFA Forward Enterprise (una "scappatoia" perché la FIFA è ufficialmente un'organizzazione senza scopo di lucro).

"A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale UEFA parteciperà a una competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vigore, a meno che questa proposta non sia stata abbandonata completamente e non siano state date garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la propria governance o competizioni alla proprietà privata", ha dichiarato la UEFA in un comunicato.

Tutti i 55 membri UEFA concordarono sull'ultimatum, che ovviamente costituisce la maggior parte dei paesi che hanno vinto la Coppa del Mondo dalla prima edizione del 1930: Spagna, Francia, Germania, Italia, Inghilterra. Solo Argentina, Brasile e Uruguay non provengono dalla UEFA. Una Coppa del Mondo senza paesi europei è inimmaginabile.

"Un'abdicazione al dovere della FIFA come custode del calcio mondiale"

Ora dobbiamo solo aspettare di vedere come reagirà la FIFA: hanno bisogno del 50% dei voti di tutti i 211 membri FIFA per approvare i loro piani, e Infantino aveva promesso che questi fondi esterni da investitori privati avrebbero aumentato gli investimenti per progetti di sviluppo, calcio di base e nazionali a tutti i paesi... promettendo più soldi a chi avrebbe votato a favore.

Ma la UEFA è fermamente contraria all'idea di vendere una parte della Coppa del Mondo, affermando che non è in vendita e che avrebbe conseguenze irreversibili. "Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il rendimento commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasmerà il futuro del calcio non sarà più guidata da ciò che meglio serve il calcio, ma da ciò che serve meglio gli azionisti."

La UEFA ha aggiunto che quando la FIFA ha annunciato questi piani senza alcuna consultazione o contributo da altre associazioni, ha "abdicato ai loro doveri di custodi del calcio mondiale" e, citando direttamente Gianni Infantino, ha detto che "questa non è una "decisione democratica", ma una governance per intimidazione - un atto di coercizione indegno di un'istituzione affidata alla gestione del calcio globale".