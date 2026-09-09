Ufficiale: Metroid Ravenous è il nuovo Metroid 6 di MercurySteam

Anche se era un segreto di Pulcinella che il talentuoso team di MercurySteam, guidato da José Luis Márquez, stesse sviluppando un nuovo Metroid in stile classico dopo il tremendo Metroid Dread, è stato solo con la fuga di notizie di quest'estate che la sua esistenza è stata data per scontata e si è addirittura data per scontato che la sua imminente uscita è stata presunta. Non sarà rilasciato prima del 28 gennaio 2027, ma Metroid Ravenous è ora ufficiale ed è stato svelato durante la presentazione Nintendo Direct di questo pomeriggio.

È stata una sorpresa, a metà della presentazione, con clip di gameplay che mostravano uno stile ancora più frenetico, se possibile, rispetto a quello di Dread. La stessa Samus Aran descrive la sua nuova missione 2D come segue:

"Sono stato attaccato da assalitori sconosciuti e sono gravemente ferito. Non so dove mi trovo, e tornare in superficie non sarà facile. Le possibilità di uscire vivo da questa luna sono molto scarse."

Oltre a mostrare una serie di nuovi nemici, personaggi e scenari, il video teaser dal ritmo frenetico suggerisce dove potrebbe andare la storia. Dato che il titolo trapelato Ravenous ha già suscitato speculazioni tra i fan su Raven Beak - l'antagonista introdotto in Metroid: Samus Returns e poi stabilito in Metroid Dread (e quindi un tratto distintivo di Mercury - i fan hanno molto materiale da analizzare - e persino qualche spoiler del capitolo precedente, nel caso non lo avessero ancora giocato.

Il cacciatore di taglie aggiunge, riguardo al nuovo meccanismo di assorbimento di energia:

"Ma... Ho intenzione di sopravvivere e tornare a casa. Anche se questo significa nutrirmi dei miei nemici. O mangiare o essere mangiato."