UFFICIALE: NBA e FIBA annunciano piani per una nuova lega di basket in Europa

NBA e FIBA (la Federazione Internazionale di Pallacanestro) hanno annunciato congiuntamente oggi, lunedì 22 dicembre, che proseguiranno con l'"esplorazione" di una nuova lega professionistica di basket maschile in Europa. Abbiamo avuto voci da anni, e i dirigenti NBA non hanno mai nascosto le loro intenzioni, ma questa è la prima vera dichiarazione ufficiale della NBA Europe, anche se viene ancora definita un'"esplorazione", senza nulla di definitivo.

Nel comunicato di oggi, la NBA ha dichiarato che questa sarà una nuova lega paneuropea di basket maschile, con posti fissi e opportunità di qualificarsi grazie ai meriti. Ogni squadra in una lega nazionale affiliata alla FIBA in Europa riceverebbe un percorso di qualificazione basato sul merito annuale, sia tramite la Basketball Champions League (BCL) della FIBA sia tramite un torneo di qualificazione di fine stagione.

Questa lega non avrebbe sostituito le leghe nazionali, poiché avrebbe allineato il proprio calendario con quello delle leghe nazionali e delle squadre nazionali, permettendo ai giocatori di rappresentare il proprio club e la nazionale per tutto l'anno. Tuttavia, ciò probabilmente causerebbe problemi all'EuroLeague, attualmente la principale competizione europea di basket per club, di proprietà di una società privata.

Squadre che competono regolarmente ai massimi livelli dell'EuroLeague, come Real Madrid, Barcellona, Fenerbahçe, Galatasaray o Bayern Monaco, sarebbero già state contattate dalla NBA per unirsi alla loro lega, in un mix di squadre affermate e nuove squadre create, incluse città senza grande presenza del basket come Londra o Manchester.

Il commissario NBA Adam Silver afferma che le loro conversazioni con vari stakeholder in Europa hanno rafforzato la loro convinzione che questa possa essere un'opportunità valida.

La NBA investirà anche nell'ecosistema del basket europeo

NBA e FIBA continueranno con incontri con potenziali squadre e gruppi proprietari, durante le partite internazionali NBA a Londra e Berlino (con Orlando Magic e Memphis Grizzlies). La NBA vuole rendere una lega molto attraente promettendo anche di dedicare "supporto finanziario e risorse allo sviluppo continuo dell'ecosistema del basket europeo, inclusi campionati nazionali, accademie di club e i programmi esistenti di NBA e FIBA per sviluppare aspiranti giocatori, allenatori e arbitri a tutti i livelli del gioco."

Il Segretario Generale della FIBA, Andreas Zagklis, ha dichiarato che "il formato della lega rispetta i principi del modello sportivo europeo offrendo a qualsiasi club ambizioso nel continente un percorso equo verso la vetta. Il progetto è concepito in modo da migliorare la sostenibilità dell'intero ecosistema del basket europeo, inclusi giocatori, club, leghe e federazioni nazionali, generando un effetto a catena che avvantaggierà fortemente i tifosi di basket in tutta Europa."

