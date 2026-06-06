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Street Fighter 6
IN PRIMO PIANO: Copertura SGF 2026

Ufficiale: Tifa di Final Fantasy si unisce al quarto anno di Street Fighter 6

Yasmine, Arjun e Bosch completano i personaggi DLC nella quarta stagione. Tifa porterà un po' di vera magia da FF a SF.

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Tifa Lockhart dell'universo di Final Fantasy si unirà al roster Street Fighter 6 all'inizio del nuovo anno. Il crossover a sorpresa era in parte rovinato perché era trapelato due mesi fa, ma ora è ufficiale.

Takayuki Nakayama e Naoki Hamaguchi, rappresentanti rispettivamente Capcom e Square Enix, sono saliti sul palco del Summer Game Fest Live per annunciare la collaborazione e confermare che all'inizio del 2027 farà parte del character pass per il Year 4, che include anche Yasmine (Estate 2026 - 3 agosto), Arjun (autunno 2026) e Bosch (primavera 2027).

Curiosamente, Tifa non sarà solo un volto nuovo, dato che la squadra ha lavorato per farla giocare in modo diverso e speciale. "Tutto, dal suo design al movimento, è stato ricostruito come Tifa la Street Fighter. Anche la Materia è stata reinventata come sistema di gioco. Non possiamo mostrarlo oggi, ma abbiamo adattato un elemento iconico di Final Fantasy all'esperienza di battaglia", hanno spiegato e anticipato i produttori.

Ma Hamaguchi-san lasciò il palco per qualche istante, essendo lì per un'altra, più grande "Rivelazione"...

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