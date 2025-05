UFL riceve un nuovo aggiornamento sul gameplay il 29 maggio e una demo per PC allo Steam Next Fest

HQ

UFL, il gioco di calcio di Strikerz Inc. uscito nel dicembre 2024, come alternativa free-to-play a EA Sports FC, riceverà un nuovo aggiornamento il 29 maggio con meccaniche di gioco perfezionate, Ai migliorata e nuovi stadi. Ma ancora più importante per i fan di PC, la versione PC avrà una demo giocabile allo Steam Next Fest, dal 9 al 16 giugno.

La versione PC, che avrà controlli dedicati di tastiera e mouse e funzionalità anti-cheat, verrà lanciata quest'anno, ma i giocatori potranno provarla e dare un feedback a Strikerz con la demo giocabile tra il 9 giugno e il 16 giugno.

"Comprendiamo che milioni di giocatori in tutto il mondo stanno aspettando e riconosciamo pienamente la responsabilità che ne deriva. L'imminente test della demo per PC è particolarmente importante per noi: il feedback della nostra community sarà prezioso per migliorare il gioco. Dopo il test, finalizzeremo i perfezionamenti e perfezioneremo l'esperienza, assicurandoci di offrire il gioco che i giocatori meritano", ha dichiarato Eugene Nashilov, CEO di Strikerz.

Puoi controllare qui i requisiti di sistema, ma dicono che "in breve, un PC da gioco è consigliato".

Nuovo aggiornamento UFL

Ci sono anche novità per gli attuali giocatori UFL su PS5 e Xbox Series X|S: un nuovo aggiornamento verrà lanciato il 29 maggio, v. 0.64, con miglioramenti del gameplay e dei contenuti basati sull'input del giocatore, tra cui "un aggiornamento significativo alle meccaniche offensive, rendendo gli attacchi più dinamici e gratificanti", regolazioni della resistenza per oltre 600 giocatori in-game per riflettere meglio il comportamento di fatica realistico e reazioni e processi decisionali più intelligenti per l'IA.

In termini di contenuti, sono stati aggiunti due nuovi stadi, Bridge Meadow e Alphamega Stadium. Verrà aggiunto un nuovo Pass Squadra Sangue di Drago e due pacchetti di skin saranno in vendita il 5 giugno e il 12 luglio.